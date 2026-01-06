;

“Va a ser una bomba”: Latife Soto sorprende a panel de CHV con escalofriante predicción que involucra al continente

La tarotista aseguró que este nuevo año traerá tensiones y un remezón internacional que podría marcar el nuevo orden mundial.

Ruth Cárcamo

Capturas del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión

Esta mañana, Latife Soto advirtió un efecto dominó en el continente, tras su reciente acierto sobre la detención de Nicolás Maduro, en la que predijo su caída horas antes de la incursión estadounidense.

En el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Andrea Arístegui le consultó: “Qué pasará en el escenario internacional en 2026”, a lo que tarotista fue más allá.

“El domingo yo les dije: esto viene en forma de dominó. Viene Cuba, México, Colombia y España. Y lo de España va a ser una bomba”, dijo.

“Trump va a ir por Sánchez”

Sin filtros, Latife Soto detalló que “para España viene una gran limpieza de corrupción y para mí la muñeca es Sánchez. Trump va a ir por Sánchez”.

“Trump no va contra los países, va contra los líderes, y en España se van a destapar cosas muy grandes”, advirtió.

La tarotista también pintó un panorama internacional cargado de tensión: “Van a haber tensiones, pero el resultado va a ser un orden, viene como un reordenamiento, pero con las leyes y normas de los tres líderes. Los países que no quieran seguir sus órdenes, se van a dejar caer los militares de China, de Putin o de Trump”.

Latife cerró con otra predicción que promete polémica. Según dijo, entre junio y julio “Trump va por Petro. Lula ya empezó a limpiar la favela, es inteligente, no quiere que Trump lo empiece a presionar (...) En Colombia va a tener el mismo triunfo que con Maduro”.

