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VIDEO. Viralizan confuso enfrentamiento entre guardias municipales y Carabineros en pleno centro de Santiago

El hecho ocurrió tras una denuncia por amenazas durante controles a comercio ambulante y debió intervenir personal superior.

Martín Neut

Guardias vs Carabineros

Guardias vs Carabineros

Un confuso incidente se registró en pleno centro de Santiago, luego de que guardias municipales y funcionarios de Carabineros protagonizaran un enfrentamiento durante una fiscalización en el sector de Puente con Santo Domingo.

La situación quedó registrada en videos viralizados en redes sociales, donde se observan empujones, gritos y forcejeos entre inspectores municipales y policías uniformados. El conflicto se habría originado cuando Carabineros intentó controlar a un funcionario municipal que presuntamente se negó a identificarse.

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Desde Carabineros señalaron que el procedimiento comenzó tras una fiscalización a una mujer que ofrecía líneas telefónicas en la vía pública. “Los inspectores municipales controlan a una mujer que supuestamente era ejecutiva que vende teléfonos de una compañía”, indicaron.

Según la institución, la mujer denunció haber sido insultada y amenazada por guardias municipales, por lo que acudió a Carabineros para presentar la acusación. “Carabineros procedió a intervenir en la situación, y hubo una especie de intercambio de palabras”, detallaron.

La policía uniformada informó además que los antecedentes fueron remitidos a Fiscalía por una denuncia de amenazas. El incidente terminó tras la intervención de superiores de ambas instituciones.

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