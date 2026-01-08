Jugaría Copa Libertadores: aseguran que Leandro Fernández ya habría encontrado club tras su traumática salida de la U

Universidad de Chile continúa ajustando su plantel de cara a la pretemporada, en un proceso de reestructuración que ya comienza a generar efectos concretos.

Una de las decisiones más comentadas del nuevo cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini fue prescindir de Leandro Fernández, delantero que tenía contrato vigente y un rol protagónico en el camarín azul.

La determinación provocó molestia entre los hinchas, considerando que el atacante argentino era uno de los jugadores más identificados con el equipo desde su arribo en 2023, pese a una temporada 2025 marcada por la irregularidad.

Sin embargo, Fernández rápidamente resolvió su futuro y ya tendría un nuevo equipo para este 2026, en el que será compañero de un chileno.

Leandro Fernández ya tendría nuevo equipo

Según informó Emisora Bullanguera, el delantero llegaría al club Argentinos Juniors, luego de una rescisión de contrato con Universidad de Chile, fórmula que le permitió negociar como jugador libre.

En el “Bicho”, dirigido por Nicolás Diez, disputará la próxima edición de la Copa Libertadores.

El propio Fernández abordó públicamente su salida y aseguró que la decisión fue comunicada de forma directa por el entrenador.

“Me lo dijo de frente, en la cara. Fueron 10 segundos. Me dijo que no entraba en los planes del armado de su plantel 2026. Solo razones futbolísticas”, señaló el jugador, dando por cerrado su ciclo en el club.