Uno de los dolores de cabeza más grandes que tiene hoy la ANFP es la Segunda División Profesional, categoría que desde hace años arrastra severos problemas económicos.

Este jueves, todos los clubes de la división se reunieron con Pablo Milad en la sede en Quilín del ente rector, donde los representantes de los equipos le hicieron saber sus inquietudes al presidente del fútbol chileno y le entregaron una propuesta para el torneo 2026.

“Primero, agradecer a la ANFP por armar una reunión con todos los equipos, donde pudimos dialogar francamente sobre las condiciones en las que estamos hoy y aunamos criterios entre todos los clubes para proponer algo a la ANFP, que también reconoce los acuerdos que hay con el Sifup en la Dirección del Trabajo”, señaló a ADN Deportes Fernando López, presidente de Concón National y vocero de la división ante el ente rector.

“Esperemos que ahora el Sifup tenga generosidad con lo que propongamos y podamos llegar a un buen acuerdo que nos permita competir en 2026 de buena forma, porque al final los clubes de la división son más pequeños, pero representan localidades, tienen tradición, y sería muy feo que se pierda todo por la intransigencia y la imposibilidad de ponerse de acuerdo”, continuó el dirigente.

En detalles sobre la idea de competencia, explicó: “La idea es que juguemos un campeonato partido, y que también se cumpla el interés del Sifup, que en definitiva es que los jugadores tengan contratos que les permitan ciertas condiciones para poder vivir y desarrollar su carrera durante la temporada”.

Al ser consultado sobre cuándo debería resolverse esta problemática, aseguró: “Esta semana debería quedar presentada esta propuesta. El presidente Pablo Milad tuvo muy buena disposición para acogerla y llevarla al Consejo de Presidentes. El Sifup también debería recogerla y ponernos de acuerdo de una vez por todas para comenzar el campeonato”.

Además, se refirió a la nula participación que tienen en las decisiones de su torneo, ya que, pese a formar parte de la ANFP, no se les permite participar en el Consejo ni en votaciones de bases o nuevos reglamentos.

“Cuando todos somos parte de una misma asociación, en este caso la ANFP, y solo algunos tienen derechos, es injusto. Creemos que, teniendo las mismas obligaciones, deberíamos poder expresarnos en el Consejo, aprobar nuestras bases nosotros mismos, participar en las decisiones políticas y no quedar excluidos sin razón alguna”.