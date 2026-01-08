Leandro Fernández rompe el silencio tras ser cortado de la U y destapa su diálogo con Meneghini y Azul Azul: “Me dijeron...”

Leandro Fernández, delantero de Universidad de Chile, rompió el silencio este jueves tras ser cortado por el técnico Francisco Meneghini y dio por hecho su salida de los azules de cara a la temporada 2026.

“Sí, fue sorpresivo, tanto para mí como para la familia, pero son cosas que pasan en el fútbol. Por ahí no me gustó la forma que sea ese día, si me gustó que el entrenador venga a poner la cara, pero la dirigencia sabiendo que el entrenador iba a agarrar y tiene una decisión.... Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol”, comenzó declarando a las afueras del Centro Deportivo Azul.

En esa línea, el atacante argentino no ocultó no molestia por la forma en que fue notificado de su salida y reveló el diálogo con tuvo con el DT de la U. “Ellos (dirigencia) tienen confianza, relación conmigo. Me pudieron haber escrito, pero tocó así. También me gustó que el entrenador venga y me lo diga de frente en la cara”, afirmó.

“Fueron 10 segundos. (Meneghini) me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Me dijo que eran razones futbolísticas y se entiende porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores y ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así y si no me quedaré porque tengo un contrato con la U”, complementó.

Por otro lado, Fernández abordó la idea de seguir su carrera en otro club del fúbtol chileno y reconoció: “Con la familia estamos muy contentos en Chile. Es más, anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto, pero como dije son cosas que pasan y van a seguir pasando en el fútbol”.

“No tengo nada, eso lo está manejando mi representante, que cuando yo le transmití la decisión que habían tomado ya se empezó a mover y también el club, si ellos ven que me tienen que buscar una salida también se van a mover porque el tiempo pasa", añadió.

Por último, el delantero de 34 años reveló la reacción que tuvo la directiva de Azul Azul tras la decisión de Meneghini. “Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark. Me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, sentenció.