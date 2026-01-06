La U de Chile cierra su segundo refuerzo y abre nuevo lío por los cupos de extranjeros: este sería el “sacrificado”

Una semana movida es la que enfrenta la Universidad de Chile en el mercado. Con Eduardo Vargas ya presentado, ahora desde Azul Azul buscan cerrar las incorporaciones de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero para completar su ataque de cara a la temporada 2026 y poder enfocarse en otras posiciones.

Uno de los puestos donde Francisco Meneghini buscaría sumar más piezas es la mitad de la cancha y, al parecer, la gerencia deportiva del “Romántico Viajero” ya encontró al indicado para esa demarcación.

Lucas Romero, volante paraguayo perteneciente a Deportivo Recoleta de su país, se encuentra a mínimos detalles de convertirse en nuevo refuerzo azul, según confirmó el propio presidente del club a ADN Deportes.

El mediocampista de 23 años llegaría a préstamo por toda la temporada 2026 y en los próximos días debería viajar a Chile junto a su representante para cerrar el acuerdo y sumarse a los trabajos de pretemporada.

Entra Romero, sale Rodríguez

El inminente acuerdo entre la Universidad de Chile y Lucas Romero abre otra arista en la conformación del plantel: los cupos de extranjeros.

En estos momentos, Franco Calderón, Felipe Salomoni, Leandro Fernández y Sebastián Rodríguez son los futbolistas extranjeros del club. Sin embargo, el arribo de Romero, sumado a Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, sobrepasaría el límite permitido (seis en plantilla y cinco en cancha), por lo que ya se trabaja en la salida de uno de ellos.

Lo que pudo saber este medio, es que Sebastián “Bigote” Rodríguez sería el sacrificado para que el mercado azul pueda completarse en su totalidad. El volante uruguayo dejaría la institución tras apenas seis meses desde su llegada, periodo en el que tuvo escasa participación.