El feroz palo que le dio Mega a Canal 13 en medio de programa: Lucho Ugalde no tuvo filtro

El último capítulo de Atrapados 133 dejó un comentado momento televisivo luego de que Luis Ugalde lanzara una directa broma contra Canal 13, en medio del buen rendimiento que ha tenido el programa policial de Mega durante el horario prime de los domingos.

El espacio, centrado en el trabajo diario de Carabineros, ha mostrado distintos procedimientos en terreno, desde controles preventivos hasta operativos de mayor complejidad. Además, durante las últimas semanas ha conseguido instalarse entre los contenidos más vistos de su franja.

La broma de Luis Ugalde que apuntó directo a Canal 13

La escena ocurrió durante un procedimiento policial emitido en el docureality. Mientras funcionarios arrestaban a un hombre por porte de arma blanca en la vía pública, el periodista aprovechó el momento para lanzar un comentario que rápidamente llamó la atención.

En pantalla, Ugalde afirmó: “Seguimos acá en el programa líder de los domingos, ‘El Deses…’. Ah no, perdón, en ‘Atrapados 133’”. La frase fue interpretada como una referencia directa a “El Desestrece”, la nueva apuesta de humor de Canal 13.

El comentario generó repercusión porque el espacio no ha logrado consolidarse en el rating dominical. De hecho, la propuesta ha enfrentado semanas complejas, peleando principalmente entre el tercer y cuarto lugar de sintonía.

Por el contrario, Atrapados 133 ha capitalizado el interés por los formatos policiales y ha conseguido liderar su horario. En ese contexto, la frase de Ugalde reforzó la competencia.