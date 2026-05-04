“Chile ayudó a los ingleses a que nos saquen las Malvinas”: dichos de argentina contra Pincoya generó ola de críticas

Jennifer Galverini, más conocida como Pincoya, ha hecho de las suyas en el país vecino con su participación en el reality Gran Hermano Argentina.

Ahora, la farandulera argentina Nadia Epstein se fue en contra de la chilena solamente por el hecho de que llevaba la bandera nacional en una transmisión en vivo.

Todo ocurrió en el marco de un partido de la Selección Argentina que se vio dentro del encierro del relaity. Allí, Pincoya posó con la bandera chilena.

“Le mostraron a los chicos el partido y Pincoya estaba con la bandera de Chile. Nadie le dijo: ‘Che Pincoya, todo bien, pero ¿te acordás que Chile ayudó a los ingleses a que nos saquen las Malvinas Argentinas? No estés con esa bandera acá mientras está el partido de Argentina", lanzó la trasandina.

En esa misma línea, agregó: “Me pasa con Pincoya y si fuera Margarita y se llama Margarita y es chilena, me pasaría lo mismo porque tenemos una historia muy negativa. Yo entiendo, fueron sus antepasados”.

Aclaró que no es xenofóbica

Tras sus dichos, las redes sociales de la argentina se llenaron de comentarios en su contra, en donde la acusaron de ser xenofóbica.

Ante ello, Epstein tomó la radical decisión de desactivar los comentarios en Instagram e incluso se refirió al tema en un posteo. "La xenofobia es el miedo, rechazo, odio o desprecio hacia los extranjeros o personas de diferentes culturas, naciones o etnias. Aquí la definición de lo que en estas últimas horas se me está acusando. Honestamente, no sé qué se entendió al aire del @streamstelefe, pero aclaro lo que evidentemente no entendieron muchos“, partió señalando.

“Yo no odio a Chile, yo no odio a los chilenos, yo no conozco el sentimiento de odio. Lo que dije fue que no podemos permitir que una participante vea un partido de Argentina en un reality argentino, un 2 de abril con la bandera chilena en sus hombros, siendo una señora grande y sabiendo que es una parte de la historia ese día, que a los argentinos en general nos duele. No era necesario, no me gustó y lo expresé, punto. Nada de todo esto significa que odie a nadie, menos que generalice. Abrazo al pueblo chileno y espero sepan entender”, concluyó.