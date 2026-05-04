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Jefa de bancada de senadores RN emplaza al Gobierno de Kast y pide “ordenar la casa”

María José Gatica respaldó al ministro Claudio Alvarado, pero pidió mayor coordinación interna para destrabar la agenda legislativa.

Juan Castillo

Agencia Uno

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La jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, emplazó al Gobierno de José Antonio Kast a ordenar su funcionamiento interno para avanzar en los proyectos de ley que, según planteó, el país necesita con urgencia.

La declaración se produjo en La Moneda, durante el comité político ampliado del oficialismo.

La parlamentaria respaldó públicamente al ministro del Interior, Claudio Alvarado, pero advirtió que la conducción política requiere mayor coordinación entre ministerios.

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Su mensaje apuntó a que la agenda legislativa no depende solo de presentar iniciativas, sino también de alinear al Ejecutivo para dar viabilidad a los compromisos asumidos por el Presidente.

“Necesitamos orden con urgencia”

Como jefa de bancada de los senadores de Renovación Nacional, vengo a plantear en la mesa de este comité político ampliado que el Gobierno se ordene”, afirmó Gatica. Luego reforzó su emplazamiento: “Necesitamos orden con urgencia, que se ordene la casa para que podamos avanzar con los distintos proyectos de ley. Necesitamos que avancen”.

La senadora también defendió el rol del jefe de gabinete y llamó al resto del gabinete a reconocer su autoridad política. “El ministro Claudio Alvarado está haciendo el trabajo que le corresponde, necesitamos que el resto de los ministros comprendan que existe una autoridad encargada de la coordinación ministerial y esa autoridad es precisamente el ministro del Interior”, sostuvo.

El llamado de RN se da en medio de cuestionamientos al despliegue político del Ejecutivo y a la coordinación entre autoridades, un punto que también ha sido abordado por otros partidos oficialistas durante las últimas semanas.

Finalmente, Gatica aseguró que su posición representa a la bancada de senadores de RN. “Nuestra postura es firme: necesitamos orden para avanzar adecuadamente en el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por el Presidente Kast, especialmente en materia legislativa”, cerró.

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