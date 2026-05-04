Incautaron 12 computadores: lo que se sabe del allanamiento en Municipalidad de Peñalolén por investigación de fraude al fisco

Durante este lunes, la Fiscalía confirmó el allanamiento de dependencias de la Municipalidad de Peñalolén, en el marco de una investigación por presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público que involucran a la exalcaldesa y exsubsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, junto a otros tres exfuncionarios.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes llegaron hasta la casa consistorial para incautar equipos computacionales vinculados a personas que podrían estar relacionadas con los hechos indagados.

Entre los 12 dispositivos allanados, se encontraría el computador utilizado por Leitao durante su administración.

Desde el Ministerio Público señalaron que las diligencias están a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, a partir de una querella presentada el pasado 4 de marzo por el actual alcalde de la comuna, Miguel Andrés Concha Manso.

En ese contexto, el jefe comunal aseguró que “hay una situación grave: proyectos adjudicados para mejorar canchas, plazas, calles y luminarias no se han podido ejecutar porque los recursos no están. Ese es el impacto directo de este fraude, y por eso estamos presentando acciones judiciales. Valoramos que la Fiscalía, a través de la PDI, esté avanzando con rapidez en las diligencias para esclarecer completamente este caso”.

La investigación apunta a un eventual mal uso de cerca de $12 mil millones correspondientes a iniciativas del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

Junto a la exalcaldesa, también figuran como imputados Patricio Escobar, exadministrador municipal; Tamara Rubio, exdirectora de Administración y Finanzas —actualmente suspendida por un sumario—; y Juan Pino Melo, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación.

Las diligencias continúan en desarrollo y no se descartan nuevas incautaciones u otras medidas en el marco de la investigación.