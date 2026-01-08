Casen muestra que 600 mil personas salieron de la pobreza: diferencias de la nueva medición con la tradicional / Agencia Uno

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, entregó los resultados de la Encuesta Casen 2024, revelando una importante disminución en la pobreza por ingresos en el país.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención en el análisis técnico fue el contraste provocado por los cambios metodológicos: si se hubiese mantenido la fórmula de cálculo anterior —que incluía el alquiler imputado—, la pobreza en Chile habría descendido del 6,5% en 2022 a un 4,9% en 2024.

La ministra Javiera Toro y la subsecretaria Paula Poblete explicaron que la nueva medición, que sigue las recomendaciones de la Comisión Asesora, eliminó el alquiler imputado de los ingresos y aplicó una canasta básica de alimentos más saludables y costosa.

Estos ajustes elevaron la vara de medición, situando la tasa oficial de pobreza por ingresos en un 17,3% (equivalente a 3.478.364 personas), lo que de todas formas representa una baja significativa respecto al 20,5% registrado en 2022 con esta nueva base.

Impacto en pobreza extrema y multidimensional

El efecto de la metodología también se observa en la pobreza extrema. Bajo el nuevo estándar, esta se sitúa en el 6,9%. No obstante, si se aplicara retroactivamente la nueva fórmula, se confirmaría la tendencia a la baja, ya que en 2022 habría sido de 8,5% y en 2020 de 14,3%.

Además, la medición introdujo el concepto de “pobreza severa” (quienes sufren pobreza por ingresos y multidimensional simultáneamente), la cual bajó de 7,8% a 6,1%. Por su parte, la pobreza multidimensional general descendió del 20% al 17,7%. El punto negativo de la entrega fue el estancamiento en la desigualdad, con un coeficiente de Gini que se mantuvo en 0,46.