Darío Osorio volvió al gol con el Midtjylland. Tras un mes sin anotar, el delantero chileno marcó este lunes el 1-1 parcial de su equipo ante el Viborg, en un duelo válido por la fecha 30 de la ronda de campeonato de la Superliga de Dinamarca.

El tanto llegó al minuto 36, cuando el atacante formado en la Universidad de Chile controló el balón por el sector derecho, dejó atrás a dos rivales y definió de zurda en la entrada del área para darle la igualdad a los “Lobos”.

Con esta nueva anotación, Osorio cortó una sequía de exactamente un mes sin convertir. Su último gol había sido el 4 de abril frente a Sönderjyske, también en la Superliga danesa.

Entre todas las competiciones, el seleccionado de La Roja registra nueve goles y siete asistencias en la presente temporada, en una campaña en la que continúa exhibiendo sus credenciales con el Midtjylland.