Confirman quiebre en el matrimonio entre Camila Flores y Percy Marín tras casi 17 años de relación

La separación de la senadora electa y el exconsejero regional quedó ratificada por su entorno, luego de una prolongada crisis.

Martín Neut

Camila Flores y Percy Marín

Camila Flores y Percy Marín / Oscar Guerra

La senadora electa por la región de Valparaíso, Camila Flores, y el exconsejero regional Percy Marín pusieron fin a su matrimonio, según información confirmada esta semana por el portal PuraNoticia.

De acuerdo con lo reportado, ambos ya habrían iniciado contactos con abogados para avanzar en un proceso de divorcio.

El quiebre se habría producido tras varias semanas de tensión interna y se consolidó luego de una discusión ocurrida el pasado 9 de diciembre en el departamento que compartían en Viña del Mar.

Desde su entorno señalan que la separación es definitiva y que no existen posibilidades de retomar la relación. Más allá del ámbito personal, la ruptura ocurre en un momento clave para ambos.

Fin a casi 17 años

Flores acaba de ser electa senadora, consolidando su ascenso dentro de Renovación Nacional y la derecha chilena, mientras que Marín, con una extensa trayectoria como consejero regional de Valparaíso, venía de enfrentar una ajustada derrota electoral.

La relación, iniciada en 2009 durante la campaña presidencial de Sebastián Piñera, estuvo marcada por una fuerte coordinación política.

Durante años fueron considerados un equipo inseparable, compartiendo campañas, estrategias y agendas públicas. Tras confirmarse la separación, cercanos a la expareja indican que ambos buscan mantener la discreción y resguardar su privacidad en esta nueva etapa.

