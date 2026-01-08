;

Casen 2024: pobreza cae en Chile y Presidente Boric carga duramente contra la oposición

La encuesta mostró una caída sostenida de la pobreza pese a una metodología más exigente.

Nelson Quiroz

Tamara Aranda

Casen 2024: pobreza cae en Chile y Presidente Boric carga duramente contra la oposición

Casen 2024: pobreza cae en Chile y Presidente Boric carga duramente contra la oposición

04:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024 confirmaron una nueva disminución de la pobreza en Chile, tanto por ingresos como en su dimensión multidimensional, consolidando una tendencia a la baja que solo se vio interrumpida durante la pandemia.

Según las cifras presentadas este jueves en el Centro Cultural La Moneda, la pobreza por ingresos se ubicó en un 17,3% en 2024, lo que representa 3,2 puntos porcentuales menos que en la medición anterior.

La cifra considera una nueva metodología, más exigente, elaborada por un panel de expertos independientes, que busca reflejar de mejor manera la realidad social actual del país.

Revisa también

ADN

Desde el Gobierno destacaron que, de haberse mantenido la metodología anterior, que incluía el llamado “alquiler imputado”, la pobreza por ingresos habría bajado desde 6,5% en 2022 a 4,9% en 2024.

En tanto, la pobreza multidimensional, que incorpora factores como acceso a salud, educación, vivienda y entorno, también mostró una baja relevante, pasando de 20% en 2022 a 17,7% en 2024. A esto se suma la disminución de la pobreza severa, que cayó de 7,8% a 6,1% en el mismo período.

En datos concretos, la medición arrojó que casi 600 mil personas han salido de la pobreza desde 2022, uno de los datos más destacados del informe.

“Mientra la derecha...”

A través de su cuenta en X, el Presidente Gabriel Boric valoró los resultados y subrayó que estos “dan cuenta de la disminución de la pobreza en todas sus dimensiones, con una metodología más exigente que eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país”.

Más tarde, a través de su cuenta en X, el Mandatario aprovechó de hacer un punto político al respecto y expuso: “Mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la CASEN nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad