Casen 2024: pobreza cae en Chile y Presidente Boric carga duramente contra la oposición

Los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024 confirmaron una nueva disminución de la pobreza en Chile, tanto por ingresos como en su dimensión multidimensional, consolidando una tendencia a la baja que solo se vio interrumpida durante la pandemia.

Según las cifras presentadas este jueves en el Centro Cultural La Moneda, la pobreza por ingresos se ubicó en un 17,3% en 2024, lo que representa 3,2 puntos porcentuales menos que en la medición anterior.

La cifra considera una nueva metodología, más exigente, elaborada por un panel de expertos independientes, que busca reflejar de mejor manera la realidad social actual del país.

Desde el Gobierno destacaron que, de haberse mantenido la metodología anterior, que incluía el llamado “alquiler imputado”, la pobreza por ingresos habría bajado desde 6,5% en 2022 a 4,9% en 2024.

En tanto, la pobreza multidimensional, que incorpora factores como acceso a salud, educación, vivienda y entorno, también mostró una baja relevante, pasando de 20% en 2022 a 17,7% en 2024. A esto se suma la disminución de la pobreza severa, que cayó de 7,8% a 6,1% en el mismo período.

En datos concretos, la medición arrojó que casi 600 mil personas han salido de la pobreza desde 2022, uno de los datos más destacados del informe.

A través de su cuenta en X, el Presidente Gabriel Boric valoró los resultados y subrayó que estos “dan cuenta de la disminución de la pobreza en todas sus dimensiones, con una metodología más exigente que eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país”.

Más tarde, a través de su cuenta en X, el Mandatario aprovechó de hacer un punto político al respecto y expuso: “Mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la CASEN nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”.