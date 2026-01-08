Prohíben el baño en playa nortina tras hallazgo de ocho ejemplares de Fragata Portuguesa

La Seremi de Salud de Coquimbo decretó la prohibición temporal de baño recreativo en la playa de Puerto Velero, en la comuna de Coquimbo, luego de que la Autoridad Marítima confirmara el hallazgo de ocho ejemplares de Fragata Portuguesa en el sector.

La medida impide el ingreso al mar con fines recreativos, aunque autoriza actividades extractivas, productivas y deportivas, siempre que se realicen con traje de buceo y bajo estrictas medidas de seguridad, debido al riesgo sanitario que representa esta especie.

El seremi de Salud de la región, Dr. Darío Vásquez Guzmán, explicó que “se han encontrado ejemplares de fragata portuguesa en la playa de Puerto Velero, situación que fue informada por la Autoridad Marítima”, lo que obligó a decretar la restricción

“Proteger la salud de la población”

“El contacto con esta especie puede provocar irritación cutánea y, en algunos casos, reacciones más graves, especialmente en personas alérgicas”, explicó el seremi.

“Esta decisión busca proteger la salud de la población. Por ello, es fundamental que las personas respeten la prohibición y no se expongan innecesariamente”, señaló, agregando que ante el hallazgo de estos organismos “no debe tocarse y se debe dar aviso inmediato a los salvavidas o a la Autoridad Marítima”.

Desde Salud recordaron además que una picadura de Fragata Portuguesa puede generar dolor intenso y enrojecimiento de la piel, recomendando lavar la zona con agua de mar, no frotar y, ante síntomas persistentes, comunicarse con Salud Responde al 600 360 7777.