;

Prohíben el baño en playa nortina tras hallazgo de ocho ejemplares de Fragata Portuguesa

La Seremi de Salud de Coquimbo aplicó una restricción preventiva tras el aviso marítimo, permitiendo solo labores con protección y llamando a no exponerse.

Martín Neut

Paulina Marín

Fragata Portuguesa

Fragata Portuguesa / Jorge Segovia

La Seremi de Salud de Coquimbo decretó la prohibición temporal de baño recreativo en la playa de Puerto Velero, en la comuna de Coquimbo, luego de que la Autoridad Marítima confirmara el hallazgo de ocho ejemplares de Fragata Portuguesa en el sector.

La medida impide el ingreso al mar con fines recreativos, aunque autoriza actividades extractivas, productivas y deportivas, siempre que se realicen con traje de buceo y bajo estrictas medidas de seguridad, debido al riesgo sanitario que representa esta especie.

Revisa también:

ADN

El seremi de Salud de la región, Dr. Darío Vásquez Guzmán, explicó que “se han encontrado ejemplares de fragata portuguesa en la playa de Puerto Velero, situación que fue informada por la Autoridad Marítima”, lo que obligó a decretar la restricción

“Proteger la salud de la población”

“El contacto con esta especie puede provocar irritación cutánea y, en algunos casos, reacciones más graves, especialmente en personas alérgicas”, explicó el seremi.

“Esta decisión busca proteger la salud de la población. Por ello, es fundamental que las personas respeten la prohibición y no se expongan innecesariamente”, señaló, agregando que ante el hallazgo de estos organismos “no debe tocarse y se debe dar aviso inmediato a los salvavidas o a la Autoridad Marítima”.

Desde Salud recordaron además que una picadura de Fragata Portuguesa puede generar dolor intenso y enrojecimiento de la piel, recomendando lavar la zona con agua de mar, no frotar y, ante síntomas persistentes, comunicarse con Salud Responde al 600 360 7777.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad