Exalumno del INBA es detenido por rociar con combustible profesor / Diego Martin

Durante este lunes, un exalumno de 15 años del Instituto Nacional Barros Arana (INBA) fue detenido acusado de participar en el ataque a un profesor, a quien le arrojaron combustible en medio de disturbios en el establecimiento.

En concreto, el joven, que hoy estudia en otro colegio de una comuna distinta, fue arrestado en un baño del recinto tras ser identificado como uno de los encapuchados involucrados.

Según información policial, en el acceso principal del INBA un grupo levantó barricadas y lanzó más de 20 bombas molotov contra Carabineros. En ese momento, intentaron entrar al instituto y atacaron al funcionario que cumplía labores de seguridad.

Conforme las autoridades, el profesor no sufrió lesiones físicas, pero quedó afectado emocionalmente tas el violento ataque.

La Fiscalía y la policía continúan realizando las diligencias para dar con los otros responsables.