Club Básquetbol INBA busca gimnasio tras dejar el colegio: “No tenemos continuidad de uso”

En conversación con ADN Deportes, Felipe Muñoz, director deportivo del equipo, reconoció que el equipo, que compite a todo nivel, busca un recinto para entrenar en otra comuna de la capital.

Carlos Madariaga

El desarrollo del deporte escolar en Chile cuenta con un caso muy particular: el Club Básquetbol INBA, surgido al alero del Internado Nacional Barros Arana.

Con competencias en series sub 11, 13, 15, 17, 19 y adulto, reúne tanto a alumnos como exapoderados, en sus ramas masculina y femenina, para competir en diversas instancias, como ASOBAS, el Renato Raggio Catalán y el Campioni del Domani.

Sin embargo, el equipo ha dejado de entrenar en el gimnasio del INBA en el último tiempo.Tenemos poca continuidad hace 6 meses. Hemos logrado entrenar algunos días, pero para el Campioni del Domani no. Tuvimos que sacar todas nuestras localías afuera porque no tenemos continuidad de uso con el rector. Es todo dependiendo de la situación diaria que tenga el colegio y eso complica la planificación deportiva”, explicó a ADN Deportes el director deportivo del Club Básquetbol INBA, Felipe Muñoz Oñate.

“No es primera vez que nos pasa esto, un rector anterior quería que solo se jugara deporte escolar. Creen en el deporte escolar, pero no lo quieren financiar y los chicos quieren más competencia. Nos vemos en la disyuntiva de tener algo formado, pero hay rectores que quieren que esto funcione y otros que no la entienden, que no entienden que haya una organización privada sin fines de lucro en una entidad pública”, reconoció, apuntando a que ya hay avances para tener un gimnasio donde establecerse.

“Estamos buscando un convenio con algún colegio de otro municipio que nos permita trabajar como club. Hoy un 30% de los que participan pertenece al colegio. Tenemos muchas categorías. Estamos velando por buscar un lugar que nos permita una continuidad”, concluyó Felipe Muñoz Oñate en torno al futuro del Club Básquetbol INBA.

