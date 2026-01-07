Senador Iván Flores por proyecto de beneficios penales: “No estoy disponible para que Krassnoff salga de la cárcel”

Con el reinicio del trabajo legislativo, el Senado comenzó a debatir uno de los proyectos más controvertidos del último tiempo. Se trata de la iniciativa que permite suspender o modificar el cumplimiento de penas privativas de libertad para personas mayores de 80 años, con enfermedades graves o con discapacidad severa.

La propuesta, impulsada por parlamentarios de Chile Vamos y que contó inicialmente con respaldo en la Comisión de Derechos Humanos, ha generado un fuerte rechazo desde el Ejecutivo y sectores del oficialismo.

Las críticas apuntan a que el texto no contempla una exclusión expresa para condenados por delitos de lesa humanidad ni por crímenes sexuales graves, lo que abriría la puerta a eventuales beneficios para ex agentes de la dictadura militar y agresores sexuales.

El debate se ha concentrado especialmente en el impacto que podría tener sobre internos del Centro Penitenciario de Til-Til, exPunta Peuco, donde cumplen condena varios responsables de violaciones a los derechos humanos.

“No estoy disponible”

En este escenario, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, marcó una postura tajante al advertir que la iniciativa, en los hechos, favorecería a un grupo específico de reclusos.

“No estoy disponible para que personas como Krassnoff salgan de la cárcel”, afirmó el parlamentario, aludiendo al exintegrante de la DINA Miguel Krassnoff, condenado a múltiples penas por secuestros, homicidios y otros crímenes de lesa humanidad.

Flores sostuvo que cualquier discusión sobre beneficios humanitarios debe establecer límites claros y explícitos, subrayando que no se puede abrir espacio a medidas que puedan interpretarse como concesiones a quienes fueron responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.