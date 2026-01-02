;

“Una resolución histórica”: Corte Suprema aumenta penas por delitos de lesa humanidad y ordena reingreso a prisión de exagentes

El máximo tribunal revisó sentencias firmes, elevó condenas hasta en 15 años y dispuso cárcel efectiva para antiguos funcionarios vinculados a crímenes de la dictadura.

Martín Neut

Corte Suprema

Corte Suprema / Marcelo Segura

La Corte Suprema dictó un fallo inédito al aumentar las penas de condenados por delitos de lesa humanidad, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), decisión que implicará el reingreso a la cárcel de exagentes del Estado y la extensión de condenas ya cumplidas o en curso.

La resolución, adoptada el 30 de diciembre por la Segunda Sala del máximo tribunal, da cumplimiento al caso “Vega González y otros versus el Estado de Chile”.

En él, la Corte IDH concluyó que el Poder Judicial vulneró obligaciones internacionales al aplicar la media prescripción para reducir penas en crímenes de la dictadura. Por ello, ordenó revisar sentencias firmes y ejecutoriadas.

Ante la falta de un procedimiento legal específico, la Suprema implementó un mecanismo excepcional y resolvió elevar las penas en 14 causas, con aumentos que van entre cinco y 15 años de cárcel.

Algunos deberán reingresar a prisión

En el fallo, el tribunal sostuvo que este cumplimiento “no se trata de un asunto que entre en conflicto con la soberanía nacional” y recalcó que la decisión “debe ser vista como un incremento de la protección de los derechos humanos”.

La sentencia ordena que varios condenados permanezcan privados de libertad o extiendan su tiempo en prisión, entre ellos Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Álvaro Corbalán Castilla y Pedro Espinoza Bravo.

En el caso de Gonzalo Maass del Valle, la Suprema determinó que, pese a haber cumplido su condena, deberá “purgar el aumento sancionatorio privado de su libertad”.

Además, cuatro exagentes que estaban en libertad —Carlos Fachinetti López, Eduardo Chávez Baeza, Víctor Muñoz Orellana y Víctor Lara Cataldo— deberán reingresar a la cárcel.

“Histórica resolución de la Corte Suprema”

Al respecto, el fallo señala que “no se ha tomado conocimiento de algún aspecto de salud de importancia que deba ser valorado”, por lo que el aumento de penas “se cumpla privados de libertad”.

La abogada Karinna Fernández, quien impulsó el caso ante el sistema interamericano, afirmó a La Tercera que se trata de “una histórica resolución de la Corte Suprema” y subrayó que “las obligaciones internacionales en materia de sanción por graves violaciones a los derechos humanos alcanzan a todas las instituciones del Estado”.

Añadió que el fallo reafirma que “la reparación real exige penas efectivas” y que “el paso del tiempo no puede constituir un refugio frente a la responsabilidad” por estos crímenes.

