“Nada mejor que ser buenos vecinos”: Kast refuerza agenda de seguridad e inversión en su visita a Perú

Durante este miércoles, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, inició una visita oficial a Perú, en lo que constituye su tercer viaje internacional tras imponerse en las elecciones presidenciales.

En concreto, la agenda comenzó con un desayuno junto a empresarios peruanos, convocado por la Cancillería de ese país y Comex, en el Hotel Country Club, previo a una reunión bilateral privada en el Palacio de Gobierno con el mandatario peruano, José Jerí.

Tras el encuentro, Kast valoró el diálogo político y económico entre ambos países y subrayó la necesidad de profundizar la cooperación en materias sensibles para la región.

“Somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos. Nuestro afán es tener buenas relaciones con nuestros países vecinos”, afirmó el presidente electo, junto con advertir que el crimen organizado “es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas, y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto”.

“Tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas, y combatir juntos el crimen organizado y la migración irregular”, señaló, agregando que existen flujos migratorios forzados derivados “del no respeto a las normas democráticas en algunos países”.

“Frenar la migración”

Por su parte, el presidente peruano destacó las coincidencias entre ambas administraciones y proyectó una agenda común a futuro.

“Tenemos importantes coincidencias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afectan a nuestros países”, sostuvo Jerí, junto con recalcar la necesidad de impulsar el comercio, la inversión y el turismo.

Asimismo, el mandatario peruano adelantó que este primer encuentro permitirá avanzar en una coordinación más estrecha entre ambos gobiernos.

“Este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para fortalecer nuestros vínculos y la integración entre nuestros países, siempre con el desarrollo y el bienestar como horizonte”, afirmó, señalando además la proyección conjunta hacia Asia Pacífico y la futura conformación de un gabinete binacional una vez que Kast asuma formalmente el cargo.