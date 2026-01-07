;

Embajador de Estados Unidos responde a Presidente Boric y defiende a Trump: “Este es nuestro hemisferio”

La declaración del diplomático llega tras los duros cuestionamientos del Mandatario chileno por la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, replicó este miércoles a las duras críticas del Presidente Gabriel Boric contra la administración de Donald Trump, luego de la controvertida “Operación Resolución Absoluta” que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela.

A través de su cuenta en X, el diplomático escribió: “Todos los que vivimos en este hemisferio somos responsables de protegerlo. Este es ‘nuestro’ hemisferio. Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común”.

ADN

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

La publicación es una respuesta directa a las declaraciones del Presidente Boric, quien el lunes afirmó que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”, y acusó a la administración estadounidense de vulnerar “permanentemente el Derecho Internacional” y “la misma dignidad humana”.

En concreto, el Mandatario reaccionó a un mensaje del Departamento de Estado que enfatizaba: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”.

ADN

El mandatario chileno interpretó esto como una reivindicación de la Doctrina Monroe, advirtiendo sobre una “lógica de dominación” en la región. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó a Boric, señalando que las críticas responden a una “preocupación de fondo” por la política exterior de Trump, que busca implementar una “nueva versión de la Doctrina Monroe”.

La operación estadounidense, ejecutada el 3 de enero, ha generado condenas internacionales por considerar una violación a la soberanía venezolana. Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

