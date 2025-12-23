Diputados de Chile Vamos se reúnen con Quiroz y defienden agenda internacional de Kast: “Nos sentimos convocados a su ritmo de trabajo”

Esta mañana, diputados de Chile Vamos se reunieron con el jefe económico del Presidente electo José Antonio Kast, Jorge Quiroz, para coordinar la agenda legislativa de enero y del próximo gobierno.

“Fue una muy buena reunión . Me voy muy contento porque Jorge Quiroz tiene claridad respecto a lo que hay que hacer para recuperar el crecimiento, el empleo y la generación de inversión. Nos vamos más tranquilos”, dijo el diputado Frank Sauerbaum (RN).

Agencia UNO | Frank Sauerbaum Ampliar

En esa línea, su par Diego Schalper destacó la agenda internacional de José Antonio Kast: “Tenemos que tener claro que cuando el Presidente electo hablaba de gobierno de emergencia, es que quiere darle sentido de urgencia a las cosas”.

“Nosotros nos sentimos muy convocados a este ritmo de trabajo que está teniendo (...). Creo que ha tomado el liderazgo muy fuerte en construir una estrategia multilateral para enfrentar el crimen organizado y la inmigración ilegal”, añadió.

Agencia UNO | Diego Schalper / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Evelyn Matthei como posible ministra de Seguridad

En la instancia también estuvo el diputado Jorge Alessandri (UDI), a quien se le consultó por los dichos de su par de RN Ximena Ossandón, quien dijo en Desde La Redacción, de La Tercera, que Evelyn Matthei “tiene las piochas para ser ministra de Seguridad”.

Agencia UNO | Jorge Alessandri Ampliar

“Ella tiene un tremendo talento y lo puede usar en cualquier cargo público o privado (...). Tiene las potencialidades, la experiencia y la expertiz. Ahora no sé si está en este momento interesada en aquello”, señaló el legislador.

En tanto, Schalper sostuvo que “desde Chile Vamos creemos que Evelyn Matthei tiene las piochas para asumir el desafío que ella quiera, pero el que tiene que tomar las decisiones es el Presidente electo”.