;

Multicampeón del fútbol chileno toma la decisión más difícil de su carrera: “Hoy empieza otra etapa en mi vida”

Con cinco trofeos en su etapa en Chile, Gastón Lezcano puso fin a su camino en el fútbol profesional.

Javier Catalán

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Uno de los jugadores recordados en la Universidad Católica durante la época del tetracampeonato es Gastón Lezcano, delantero argentino de 39 años que este martes anunció su retiro del fútbol profesional.

El “Gato”, como era apodado, confirmó su decisión a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que además dejó un sentido mensaje sobre su carrera.

“Comienzo dedicándole unas palabras a las dos primeras fotos, al Gastón niño, lleno de sueños e ilusiones, y decirle que costó muchísimo, pero logramos ser futbolista profesional y cumplir nuestro sueño”, señaló de entrada en su escrito.

Hoy toca decir basta a esta profesión que me regaló muchísimas cosas lindas (y las malas, de aprendizaje). Agradezco a mis viejos, que no aflojaron nunca desde que tenía cinco años para que pudiera llegar; a mi hermano, a mi señora y a mis hermosos hijos por aguantarme. Fueron pilares fundamentales de este camino que hoy llega a su final”, continuó el atacante.

Con pasos por Universidad Católica, Santiago Morning, Cobreloa, Cobresal y O’Higgins en nuestro país, Lezcano colgará los botines habiendo alzado cinco títulos en Chile: dos Campeonatos Nacionales y dos Supercopa con la UC (todos en 2020-2021), además de otra Supercopa (2014) con el “Capo de Provincia”.

“El retiro me agarra feliz y pleno, sabiendo que lo disfruté al máximo hasta el último día. Gracias a cada institución que confió en mí: directivos, cuerpos técnicos y compañeros (algunos de ellos amigos, lo lindo de esta profesión). Hoy empieza otra etapa en mi vida, a disfrutar lo que sigue. Gracias, fútbol; fuiste y serás mi pasión hasta el último día”, sentenció el ahora exfutbolista argentino.

