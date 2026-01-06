;

VIDEO. “No es malo pensar en grande; les aseguro que seré el goleador del campeonato”

Manley Clerveaux, atacante de Colo Colo a préstamo en Deportes Puerto Montt, piensa en grande para su temporada en la Primera B.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

Manley Clerveaux, jugador haitiano de las divisiones inferiores de Colo Colo, tendrá la oportunidad de comenzar a ganar experiencia en Deportes Puerto Montt, equipo de la Primera B al que salió cedido en este mercado.

El joven extremo de 19 años tuvo este lunes recién pasado su primer entrenamiento con el “Velero” y, en conversación con Mi Sur Deportes, se mostró bastante confiado respecto al futuro que se le avecina.

Me recibieron con amor, ya me siento parte de la familia de aquí. Llevo un día y me recibieron de la mejor manera. Los compañeros son muy buena onda conmigo, también los técnicos. Tenemos un lindo grupo, la idea es ir a pelear y creo que todos los que estamos aquí es por algo”, comenzó diciendo sobre sus primeros días en el equipo.

Al ser consultado sobre sus expectativas para la temporada, no dudó y, con gran confianza, afirmó: “Creo que no es malo pensar en grande y les aseguro que Manley Clerveaux será el goleador del campeonato. Adelanto eso, para que sepan… Ustedes tomen este video y después lo pegan”.

Con solo dos partidos disputados en el profesionalismo con Colo Colo, Clerveaux no registra goles hasta el momento, por lo que sería una gran temporada si logra establecerse como el máximo artillero de la Primera B.

