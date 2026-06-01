María José Quintanilla confirmó tercera fecha en el Movistar Arena: así puedes conseguir entradas para su show

La cantante María José Quintanilla continúa marcando hitos en su carrera musical tras anunciar su primer concierto en solitario en el Movistar Arena.

Quintanilla sorprendió a sus fanáticos a través de redes sociales con el anuncio de su tercer show en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

“Parientes, este es un comunicado oficial. Me ha costado mucho poder verbalizar cómo me siento con todo lo que nos ha pasado este último tiempo y lo importantes que han sido ustedes para hacerme sentir que puedo lograr mi sueño, que puedo creer que es posible”, publicó la cantante.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para el tercer show de María José Quintanilla en el Movistar Arena?

La artista confirmó que esta tercera fecha se realizará el próximo 20 de octubre en el Movistar Arena.

La venta general de entradas para el espectáculo comenzará el 5 de junio a las 12:00 horas.

Los precios de las entradas irán desde $17.250 hasta $67.850.