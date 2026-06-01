;

María José Quintanilla confirmó tercera fecha en el Movistar Arena: así puedes conseguir entradas para su show

La cantante ofrecerá tres espectáculos en el Movistar Arena. Esta será la primera vez que se presenta en solitario en dicho recinto.

Nicolás Lara Córdova

María José Quintanilla confirmó tercera fecha en el Movistar Arena: así puedes conseguir entradas para su show

La cantante María José Quintanilla continúa marcando hitos en su carrera musical tras anunciar su primer concierto en solitario en el Movistar Arena.

Quintanilla sorprendió a sus fanáticos a través de redes sociales con el anuncio de su tercer show en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Revisa también:

ADN

“Parientes, este es un comunicado oficial. Me ha costado mucho poder verbalizar cómo me siento con todo lo que nos ha pasado este último tiempo y lo importantes que han sido ustedes para hacerme sentir que puedo lograr mi sueño, que puedo creer que es posible”, publicó la cantante.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para el tercer show de María José Quintanilla en el Movistar Arena?

La artista confirmó que esta tercera fecha se realizará el próximo 20 de octubre en el Movistar Arena.

La venta general de entradas para el espectáculo comenzará el 5 de junio a las 12:00 horas.

Los precios de las entradas irán desde $17.250 hasta $67.850.

ADN

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad