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FOTOS Y VIDEOS. Realizan manifestación en Plaza Baquedano tras primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast

Organizaciones sociales marcharon por la Alameda bajo la consigna “El pueblo pasa la cuenta” horas después de la primera Cuenta Pública presidencial.

Mario Vergara

Agencia Uno

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Una masiva movilización ciudadana se registró durante la tarde de este lunes en las inmediaciones de Plaza Baquedano, en la comuna de Providencia. El grupo de personas se congregó con el objetivo de manifestarse en contra del gobierno del Presidente José Antonio Kast y las directrices económicas de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, acción que se ejecutó a solo horas de que el Mandatario finalizara la lectura de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno.

La convocatoria, levantada bajo el lema “El pueblo pasa la cuenta”, fue coordinada por un bloque transversal de organizaciones sociales y estudiantiles.

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Entre las entidades firmantes destacaron la Coordinadora Feminista 8M, el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Memorarte, la Comisión Contra la Tortura y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Cánticos, desvíos y críticas a la reforma

A través de registros audiovisuales captados y difundidos por las propias plataformas de los organizadores se dio cuenta de una alta concurrencia de asistentes. Las imágenes exhibieron a los manifestantes entonando cánticos de rechazo a la actual administración de La Moneda y agrupándose en torno a una figura representativa del jefe de Estado. Dentro de los discursos y pancartas exhibidas en el sector, los voceros recalcaron que “con esa megarreforma lo único que crecerá es el bolsillo de los más ricos”.

A raíz del aumento progresivo en la cantidad de manifestantes instalados en la calzada, la Red Metropolitana de Movilidad debió implementar un plan de desvíos de emergencia para los buses del transporte público. En dirección al oriente, los cortes de tránsito afectaron el eje de la Alameda entre avenida Manuel Rodríguez y avenida Seminario. En tanto, hacia el poniente, las modificaciones de ruta para la locomoción colectiva se extendieron desde avenida Eleodoro Yáñez hasta las cercanías de la estación de Metro Los Héroes.

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Intervención de Fuerzas Especiales

Tras permanecer de forma estática en las afueras del nodo vial de Providencia, la columna de manifestantes inició un desplazamiento formal ocupando la calzada norte de la Alameda con dirección hacia el poniente, fijando como meta de la marcha llegar hasta el perímetro del Palacio de La Moneda.

No obstante, el avance de la caminata fue interrumpido por el despliegue preventivo del personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros. Los uniformados que resguardaban el centro histórico de la capital interceptaron la marcha a la altura de Alameda con avenida Santa Rosa, punto donde los carros lanza agua de la institución policial comenzaron a operar para dispersar la concentración y liberar el flujo vehicular de las principales arterias de la ciudad.

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