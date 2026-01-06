Depende de dos factores: las inesperadas condiciones que se deben dar para que Lucas Romero fiche en la U

Universidad de Chile ya está de regreso este 2026. Los azules comenzaron con su pretemporada en el Centro Deportivo Azul (CDA) el pasado lunes con una nueva cara: Eduardo Vargas.

A la espera de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, el ariete es el único refuerzo que ha llegado a La Cisterna y a ellos se podría sumar Lucas Romero.

El volante paraguayo está listo hace varias semanas en la U, pero faltaba la venia de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, pero además un tema no menor: los cupos de extranjeros.

Por el momento, la U tiene cuatro de seis copados: Franco Calderón, Felipe Salomoni, Leandro Fernández y Sebastián Rodríguez, este último, el indicado para facilitar la posible llegada de Romero.

Según información de En Cancha, Lucero y Rivero podrían completar los seis cupos, por lo que la salida de ‘bigote’ es prioritaria para que Romero encuentre su lugar entre los refuerzos 2026 de la Universidad de Chile.