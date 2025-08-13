;

Deportes Limache suma polémico refuerzo desde Argentina: viene de ser despedido por “conductas inapropiadas”

Ante la lesión de Nelson da Silva, el “Tomate Mecánico” pudo incorporar un nuevo jugador.

Carlos Madariaga

Deportes Limache suma polémico refuerzo desde Argentina: viene de ser despedido por “conductas inapropiadas” / Agencia Uno / Twitter @defeweb

Deportes Limache se mantiene en la pelea por evitar el descenso en su primera temporada como parte de la Primera División del balompié nacional.

Al respecto, durante las últimas horas, el “Tomate Mecánico” pudo sumar un nuevo refuerzo a su plantel, aun pese a que el mercado de fichajes cerró la semana pasada.

Esto debido a la grave lesión sufrida por el delantero Nelson da Silva, que no podrá competir hasta final de temporada, con lo que la ANFP le permitió sumar un cupo de emergencia para fortalecer su plantel.

Deportes Limache, eso sí, no recurrió a un delantero más, sino que a un defensa: se trata del central argentino Facundo Pons.

Según información del periodista César Luis Merlo, el acuerdo es para que se mantenga hasta diciembre en el club, con opción de extender su contrato por un año más.

Sin embargo, el arribo de Facundo Pons no está exento de polémica, pues esto se produce apenas un día después de ser despedido de Defensores de Belgrano, club del ascenso argentino, “debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inadecuadas para un jugador profesional”, según plantearon desde su ahora exequipo.

El zaguero venía de ver la roja en febrero por gritos discriminatorios a un hincha de Gimnasia de Jujuy y en mayo por una falta ante Mitre y posteriormente romper una puerta a patadas.

Defensores de Belgrano apuntó primero a descontarle parte de su salario, lo que generó una discusión que llevó a la rescisión del vínculo contractual y, tras ello, su arribo al fútbol chileno.

