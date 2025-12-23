Copa Sudamericana 2026: confirman programación, sedes y canal de transmisión para los cruces de equipos chilenos

Las llaves de los equipos chilenos que buscarán la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana ya son conocidas: Cobresal vs. Audax Italiano y Universidad de Chile vs. Palestino.

De hecho, también se había confirmado quiénes serían locales, por lo que solo restaba conocer la fecha de programación de los duelos, el recinto donde se disputarían y la plataforma que transmitiría los cruces, información que fue revelada este martes.

En primera instancia, el martes 3 de marzo de 2026, Cobresal recibirá a Audax Italiano en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, a las 21:30 horas. El encuentro será transmitido por DirecTV.

Eso sí, y como era de esperarse, los “Mineros” no podrán ejercer su localía en El Salvador, debido a las exigencias en materia de luminarias que impone la Conmebol.

En la segunda llave, la Universidad de Chile será local ante Palestino en el Estadio Nacional, el miércoles 4 de marzo, también a las 21:30 horas, con transmisión de DirecTV.

Cabe recordar que el duelo entre el “Romántico Viajero” y los “Árabes” se disputará a puertas cerradas, debido a la sanción que arrastran los universitarios por los incidentes ocurridos en el partido ante Independiente, por la Copa Sudamericana 2025.