Una de las figuras chilenas en la edición 2026 del Ironman 70.3 de Pucón es Diego Moya, que viene de ser cuarto en la “carrera más linda del mundo”.

Sin embargo, a finales de 2025 logró el triunfo en la misma distancia, pero en Valdivia, lo que lo entusiasma con tal de obtener la victoria en la región de La Araucanía.

“Vamos a tratar de hacer esa hazaña. Es un circuito muy desafiante, pero me siento preparado y con ganas de darlo todo este domingo. Vienen corredores muy fuertes, pero muy motivado tras la victoria de Valdivia, así que con muchas ganas de poder darlo todo”, dijo en diálogo con ADN TOP, apuntando a sacar lecciones de eventos anteriores en Pucón.

“Este va a ser mi cuarto 70.3, entonces todavía estoy aprendiendo de esta distancia, que es más larga de la que estoy habitualmente haciendo, pero aun así, después de la victoria en Valdivia, he aprendido muchísimo. Llego con otra intensidad para esta carrera, ya me conozco el circuito, sé a lo que voy, sé lo desafiante que es”, comentó el deportista del Club Deportivo Universidad Católica, apuntando a las claves de la prueba.

“Estamos alrededor de cuatro horas compitiendo, entonces la parte de la nutrición es una parte fundamental de esta distancia, esa es la que hemos estado trabajando muchísimo desde ya un par de años. En verdad, lo más desafiante de esta competencia es la Península, que tiene mucha subida y eso también va a desgastar mucho el cuerpo, pero como ya la última parte del triatlón tenemos que llegar con las piernas más frescas (...) Pucón es totalmente distinto. Un 70.3 es muy difícil. Es una prueba mucho más individual, pero si venimos bien preparados”, dijo el triatleta de 27 años y dos veces olímpico por Chile.

Por lo mismo, ya tiene Los Ángeles 2028 en el horizonte. “Tras Pucón, me voy a tomar un par de semanitas de vacaciones y luego ya comienza lo que es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces toda la energía están para eso, la clasificación que comienza en mayo hasta el final del 2028″, planteó Diego Moya, advirtiendo que quizá deba prescindir de Pucón en su calendario futuro.

“Esta carrera es la más linda, pero la fecha no es tan buena para nosotros los que también corremos distancia corta. Hay que alargar mucho la temporada para poder correr esta carrera. Todavía está en veremos. Tengo que todavía analizarlo con mis coaches y ver qué es lo mejor. Y tener claro también cuáles son los objetivos míos. Para mí siempre el objetivo va a ser rendir de la mejor manera en unos Juegos Olímpicos. Entonces ahí tenemos que tomar algunos sacrificios, quizás no correr las próximas ediciones, pero es algo que todavía tenemos que analizar con mi equipo de trabajo”, cerró en ADN TOP.