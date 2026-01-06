Informe de Contraloría revela 164 casos de personas con prohibición para trabajar con menores ejercieron funciones públicas en 2025

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que durante 2025 un total de 35 personas legalmente inhabilitadas para trabajar con menores de edad desempeñaron funciones en organismos públicos, en cargos que implicaban contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.

Así lo establece el 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), que identifica principalmente a municipalidades entre las instituciones involucradas.

El informe también revela que, entre 2020 y agosto de 2025, se detectaron 164 casos similares en 72 entidades del Estado, lo que evidencia un incumplimiento reiterado de la normativa que obliga a verificar antecedentes antes de cualquier contratación en áreas vinculadas a la infancia.

Según recordó la CGR, la legislación vigente establece una prohibición absoluta, perpetua o temporal para ejercer labores con menores a quienes han sido condenados por delitos sexuales, obligación que debe ser revisada a través de los registros oficiales correspondientes.

Deben dar cumplimiento inmediato a la normativa

El artículo 6 bis del Decreto de Ley N°645 establece que toda institución debe “solicitar la información relacionada a alguna inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para desempeñar funciones que impliquen relación directa y habitual con menores”.

En ese marco, el organismo fiscalizador instruyó a las entidades que mantienen vínculos con personas inhabilitadas a “dar inmediato cumplimiento a la normativa citada”, considerando además las responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en estos nombramientos.

Los cargos que más se repitieron en esta instancia son los relacionados al ámbito escolar. Profesores, asistententes de la educación y auxiliares de aseo con algunos.