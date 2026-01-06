;

Informe de Contraloría revela 164 casos de personas con prohibición para trabajar con menores ejercieron funciones públicas en 2025

La fiscalización evidenció falencias en controles, sobre todo en municipios, instruyó procesos disciplinarios y dio cinco días hábiles para reportar acciones correctivas.

Martín Neut

Contraloría General de la República (CGR)

Contraloría General de la República (CGR) / VICTOR HUENANTE

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que durante 2025 un total de 35 personas legalmente inhabilitadas para trabajar con menores de edad desempeñaron funciones en organismos públicos, en cargos que implicaban contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.

Así lo establece el 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), que identifica principalmente a municipalidades entre las instituciones involucradas.

Revisa también:

ADN

El informe también revela que, entre 2020 y agosto de 2025, se detectaron 164 casos similares en 72 entidades del Estado, lo que evidencia un incumplimiento reiterado de la normativa que obliga a verificar antecedentes antes de cualquier contratación en áreas vinculadas a la infancia.

Según recordó la CGR, la legislación vigente establece una prohibición absoluta, perpetua o temporal para ejercer labores con menores a quienes han sido condenados por delitos sexuales, obligación que debe ser revisada a través de los registros oficiales correspondientes.

Deben dar cumplimiento inmediato a la normativa

El artículo 6 bis del Decreto de Ley N°645 establece que toda institución debe “solicitar la información relacionada a alguna inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para desempeñar funciones que impliquen relación directa y habitual con menores”.

En ese marco, el organismo fiscalizador instruyó a las entidades que mantienen vínculos con personas inhabilitadas a “dar inmediato cumplimiento a la normativa citada”, considerando además las responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en estos nombramientos.

Los cargos que más se repitieron en esta instancia son los relacionados al ámbito escolar. Profesores, asistententes de la educación y auxiliares de aseo con algunos.

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad