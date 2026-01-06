Un incendio forestal de rápida propagación obligó este martes a activar una evacuación preventiva en el sector Pasaje Los Colihues, en Laguna Verde, comuna de Valparaíso.

De acuerdo a un audio de referencia de Bomberos, el fuego se “encajonó” y comenzó a avanzar con fuerza hacia el sector sur, amenazando directamente a viviendas del área.

Ante la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar de inmediato el pasaje afectado y activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar la salida de residentes en terreno.

Desde el organismo llamaron a actuar con calma, acatar las instrucciones de las autoridades y considerar a las mascotas durante el proceso de evacuación.

La alerta fue replicada por la Red Geocientífica de Chile, que reiteró el llamado a evacuar con tranquilidad y a prestar apoyo a personas con movilidad reducida, adultos mayores y menores de edad. Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para contener el avance del incendio y evitar que las llamas alcancen más sectores habitados.

En tanto, a través de X, Senapred Valparaíso comunicó que se establece una Alerta Roja comunal ante la presencia de las llamas.