Detienen a sujeto por presunta responsabilidad en femicidio de madre de tres hijos en la Región de Coquimbo

El imputado fue capturado en Rancagua y será formalizado por el crimen ocurrido en el sector de Tierras Blancas.

Este martes, detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena detuvieron en Rancagua a un hombre de 27 años, imputado como presunto autor del femicidio de su expareja en la Región de Coquimbo. Se trata de uno de los primeros crímenes de este tipo en 2026.

Según información preliminar, la víctima, una mujer de 40 años y madre de tres hijos, falleció el pasado 2 de enero tras permanecer varios días hospitalizada producto de graves lesiones ocasionadas durante una agresión. El hecho se habría registrado el 28 de diciembre en el sector de Tierras Blancas, en la ciudad de Coquimbo.

Tras la denuncia, personal de la Policía de Investigaciones realizó diversas diligencias investigativas, incluido el trabajo en el sitio del suceso, lo que permitió reunir los medios de prueba necesarios para identificar al presunto responsable y concretar su detención.

El jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, José Cáceres, indicó que los antecedentes recopilados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que el imputado será presentado ante el Juzgado de Garantía de Rancagua para su control de detención.

“Los antecedentes del caso serán expuestos en la audiencia de control de detención que se realizará hoy en Rancagua”, añadió.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género reiteraron el llamado a las mujeres que sean víctimas de violencia de género a buscar apoyo y orientación a través del fono 1455.

