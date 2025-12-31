Implican riesgo para la seguridad y control: Contraloría detecta deficiencias en el Paso Fronterizo de Colchane

Una serie de falencias quedó al descubierto tras una fiscalización de la Contraloría en el Paso Fronterizo de Colchane , donde se detectaron debilidades en materia de control, seguridad e infraestructura.

La inspección inició a fines de septiembre y tuvo como fin revisar el funcionamiento del Plan Frontera Segura, el despliegue de las Fuerzas Armadas y las condiciones operativas.

El resultado quedó plasmado en el Informe Final N° 669/2025, que advierte múltiples debilidades que implican riesgo para la seguridad y control de la zona.

Las debilidades verificadas

Entre los principales hallazgos, la Contraloría constató la ausencia de unidades especializadas para enfrentar delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas. También una dotación insuficiente de personal policial y una presencia limitada de Carabineros.

Asimismo, verificó el tránsito irregular de personas por el denominado “Paso Ancestral” entre Pisiga y Colchane, además del deterioro de la malla fronteriza que delimita.

Ante esto, el organismo ordenó a la PDI acreditar el funcionamiento de sus equipos y asegurar presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos; Aduanas deberá aumentar la frecuencia de fiscalización, entre otros.