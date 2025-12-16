;

Presentan proyecto que busca castigar las denuncias falsas por delitos sexuales: estas serían las sanciones

Cristián Campos, actor sobreseído este año, respaldó la iniciativa en el Congreso y advirtió sobre el daño social y laboral que, afirmó, generan acusaciones declaradas falsas.

Martín Neut

Gabriel Riveros

Presentan proyecto que sanciona penalmente denuncias falsas por delitos sexuales

Diputados de distintas bancadas presentaron un proyecto de ley que busca sancionar penalmente las denuncias falsas por delitos sexuales, estableciendo penas de presidio menor, multas económicas y mecanismos de reparación para quienes resulten injustamente afectados.

El proyecto propone tipificar de manera expresa la denuncia falsa, eliminando la exigencia de acreditar el dolo inicial, de modo que la sola declaración judicial de falsedad permita aplicar sanciones penales.

“Hay un vacío legal ahí”

En el Congreso, el actor Cristián Campos, quien fue sobreseído este año, sostuvo que tras una acusación “una vez que tú eres absuelto te das cuenta de que no tienes carrera, que no tienes familia, que no tienes amigos, que estás cancelado”.

Además, afirmó que “la persona que te acusó, que se demostró que la acusación era falsa, queda totalmente impune”. “Hay un vacío legal ahí y tenemos que ponernos al día”, agregó.

Campos también llamó a respetar la presunción de inocencia y a reflexionar sobre la cancelación social. “La pulsión de la gente es inmediatamente señalar con el dedo y castigar y saltarse la presunción de inocencia, antes de que una persona sea juzgada”, señaló.

“No enfrenta a hombres contra mujeres”

Por su parte, el diputado Johannes Kaiser aseguró que “no es aceptable partir de la presunción de culpabilidad del acusado sin exigir responsabilidad a quien provoca un daño permanente mediante una denuncia falsa”.

En suma, el diputado recalcó que el proyecto “no enfrenta a hombres contra mujeres” y que busca sancionar la mala fe sin afectar el derecho a denunciar hechos reales.

