En Universidad Católica no descartan el regreso de dos excentrales al club

José María Buljubasich puso mesura ante la chance de que Eduard Bello siga en San Carlos de Apoquindo.

Carlos Madariaga

Este martes se desarrolló la presentación oficial del volante Jimmy Martínez en San Carlos de Apoquindo, uno de los cuatro refuerzos que ya suman la UC de cara a la próxima temporada.

En ese contexto, el vicepresidente del elenco precordillerano, Matías Claro, aseguró que no han podido sumar amistosos.

“Todavía no tenemos nada por la Supercopa el 20 de enero. Lo estamos viendo a ver si serán amistosos completos o más bien de carácter interno”, recalcó en el Claro Arena.

En tanto, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, desestimó que haya ofertas por Alfred Canales o Daniel González y puso mesura ante la chance de mantener a Eduard Bello.

“No se ha movido nada la situación de los últimos días. No está confirmado ni descartado. Está en desarrollo, no hay nada concreto”, comentó el “Tati”, reconociendo la chance de que Enzo Roco pueda volver a la UC.

“Se formó acá, tiene una larga trayectoria. Veníamos en un listado de jugadores con los que estamos avanzando en las negociaciones, entra dentro de esa posibilidad”, planteó Buljubasich, donde también explicó por qué el club no ha despedido en redes a Tomás Asta-buruaga.

“Terminó su contrato, pero no está cerrado ese tema. No hay nada definitivo. Mientras esté buscando club, es una posibilidad, pero no es algo que esté definido”, cerró el gerente deportivo de Cruzados.

