Universidad Católica abrocha al extremo que tanto ansiaba en el mercado: acuerdo cerrado

La Universidad Católica inició su pretemporada este lunes, jornada en la que también presentó a Justo Giani y entregó importantes novedades respecto al mercado de fichajes.

Fue el propio gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, quien comentó que estaban a la espera de cerrar al menos un central y un extremo para completar el plantel, aunque la opción del atacante estaría a detalles de concretarse.

Según pudo saber ADN Deportes, las negociaciones con Barcelona de Guayaquil por Eduard Bello llegaron a buen puerto y el delantero venezolano arribará de manera definitiva a la precordillera.

Serían 200 mil dólares los que desembolsaría Cruzados para quedarse con el pase del futbolista de 30 años, quien en la temporada 2025 anotó seis goles y entregó dos asistencias.

Con esta operación prácticamente finiquitada, en la Universidad Católica descartarían de lleno ir por otro jugador en esa posición, donde el nombre de Teodoro Arce aparecía como el principal candidato.