Seleccionado nacional protagoniza pelea en las calles de Viña del Mar / Instagram @kenkyg

Durante las últimas horas, en redes sociales se dio a conocer el registro que tiene como protagonista a un futbolista chileno.

Se trata del defensor de la UC y dos veces jugador de La Roja, Daniel González, quien protagonizó una pelea en las calles de Viña del Mar.

En la intersección de avenida San Martin con pasaje 9 Norte, el central cruzado se peleó con otro transeúnte, a quien golpeó en la cabeza.

En el registro se aprecia a la pareja de Daniel González intentando separarlo con tal de poner fin a la discusión, donde otro hombre también interviene para detenerlo.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por el cantante urbano Kenky G, quien no notó la presencia del futbolista de 23 años. “Iba caminando de repente, vi la mea pelea y empecé a grabar”, escribió en su cuenta de Instagram, donde sin querer dio cuenta de la agresiva actitud del defensor.