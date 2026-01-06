;

“El delantero centro de Colo Colo, aparte de ser goleador, tiene que ser aguerrido y luchar cada balón”

En diálogo con ADN Deportes, Jaime “Pillo” Vera, exjugador de los albos, entregó las características que deberá buscar Blanco y Negro para reforzar la ofensiva del “Cacique”.

Javier Catalán

Andrés Fernández

Este miércoles 7 de enero será una jornada clave para el futuro del plantel de Colo Colo, ya que en la reunión de directorio de Blanco y Negro se definirán las salidas y posibles incorporaciones del equipo.

Una de las posiciones que será importante reforzar en el “Cacique” es la delantera, ya que, tras la salida de Salomón Rodríguez, solo Javier Correa está disponible para ocupar el puesto de centrodelantero.

En conversación con ADN Deportes, Jaime Vera, reconocido exjugador de los albos y actual entrenador, se refirió a cómo debe ser el “9” de Colo Colo, además de comentar la planificación del plantel que están proyectando para la temporada 2026.

“Para mi gusto, si hablamos del delantero centro de Colo Colo, aparte de ser goleador, tiene que ser aguerrido, que luche cada balón y muestre entrega en cada partido. Obviamente, al delantero de Colo Colo siempre le van a exigir goles, pero además debe tener los otros condimentos que acabo de mencionar”, afirmó el “Pillo”.

Sobre las inminentes salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, comentó: “Si se van, son jugadores que ya llevan tiempo en el club y se va a sentir su ausencia, pero rápidamente Colo Colo tiene que pensar en reemplazarlos con jugadores de un nivel parecido o mejor que el de ellos”.

