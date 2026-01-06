El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Salomón Rodríguez puso punto final a su etapa en Colo Colo, donde en 2025 apenas pudo anotar tres goles luego de llegar desde Godoy Cruz a cambio de 1,2 millones de dólares.

“Es volver a jugar y volver a convertir”, reconoció el atacante de 25 años en el Aeropuerto de Santiago antes de embarcarse rumbo a Uruguay, donde será jugador del Montevideo City Torque.

“Ya conozco el fútbol, tengo a mi familia cerca. Es un buen cambio para volver a ganar confianza”, apuntó el charrúa, autocrítico por su nivel en Colo Colo.

“Me faltó de todo un poco, no se me dieron las cosas, pero ahora trataré de cambiar el aire y volver de la mejor manera”, reconoció Salomón Rodríguez, confiando en una revancha, tal como lo expresó a los hinchas albos.

“Agradecerles por el cariño. No cumplí con sus expectativas, pero volveré de la mejor manera”, cerró el atacante, que parte a préstamo y, por ello, deberá volver al “Cacique” en 2027.