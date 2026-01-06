;

AUDIO. “No le tomo importancia a que hayan jugado en Colo Colo (Lucero y Rivero). Lo importante es que rindan en la U”

En conversación con ADN Deportes, Mariano Puyol, referente de la Universidad de Chile, analizó la potente delantera que está armando el cuadro azul para la temporada 2026.

Javier Catalán

Matías Canessa

Mariano Puyol en conversación con ADN Deportes

Mariano Puyol en conversación con ADN Deportes

01:45

Con el regreso de Eduardo Vargas ya confirmado, en la Universidad de Chile quieren seguir potenciando su delantera, y es ahí donde los nombres de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero comienzan a acercarse cada vez más al CDA.

Mariano Puyol, referente de los azules, conversó con ADN Deportes acerca de esta ventana de transferencias que está realizando la U, donde entregó su opinión sobre el plantel que se está conformando y el pasado en Colo Colo de quienes podrían llegar a reforzar la escuadra ahora dirigida por Francisco Meneghini.

La U está armando una delantera de mucha experiencia, con jugadores avezados y efectivos. El único tema es que son jugadores grandes. Como dice el dicho: ‘ojalá que la experiencia pueda’, y que ellos puedan estar bien para rendir en un equipo que necesita estar peleando arriba”, comenzó diciendo el excapitán de los universitarios en los años noventa.

“Tengo muchas expectativas, porque son muy buenos jugadores, pero la U siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy potente en la delantera, no solo en la eficacia, sino también en el trajín. Hoy en día, los delanteros cooperan mucho con la recuperación de la pelota”, agregó ante el posible arribo de Lucero y Rivero.

Al ser consultado por el paso que ambos tuvieron en el clásico rival, aseguró no darle mayor importancia. “No pasa nada, lo importante es que rindan en la U. El pasado, pisado, como dicen. Por mi parte, no le tomo importancia a que hayan jugado en Colo Colo”, señaló.

Los halagos de Puyol para Eduardo Vargas

“Al igual que Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, son jugadores que fueron referentes en la U por lo que han conseguido. La llegada de estos jugadores es importante porque enseñan a los más jóvenes cómo se juega en la U, y eso se va transmitiendo de generación en generación. Me alegro mucho de que sea así, como era antes”, sentenció Mariano Puyol.

