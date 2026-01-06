;

Según información de ADN Deportes, el lateral se irá tras el pago íntegro de su cláusula de salida.

Carlos Madariaga

Matias Canessa

La U de Chile pierde a Matías Sepúlveda y presenta oferta por un delantero

La U de Chile pierde a Matías Sepúlveda y presenta oferta por un delantero / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Son horas movidas en la U de Chile tras el inicio esta semana de la pretemporada en el Centro Deportivo Azul.

Por una parte, en el cuerpo técnico de “Paqui” Meneghini ya lamentan la inminente partida de un jugador a todas luces titular.

Se trata del lateral Matías Sepúlveda, que ya en el pasado mercado de fichajes tuvo un sondeo serio por parte del Vasco da Gama de Brasil para dejar la U.

Esta vez, es Lanús de Argentina el que se mostró interesado en el “Tucu”. Según información de ADN Deportes, los trasandinos pagarán íntegramente la cláusula de salida, la que asciende a un millón de dólares, en un contrato que lo ligará al cuadro “granate” por las próximas cuatro temporadas.

La U de Chile sigue buscando delanteros

Ante la partida de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, en Azul Azul buscan reforzar su ofensiva.

De momento, con quien han avanzado gestiones es con un conocido del fútbol chileno.

Se trata de Octavio Rivero, quien está en abierto conflicto con la directiva del Barcelona de Guayaquil y desea dejar el club.

Según información de ADN Deportes, la única propuesta formal que tiene el ex Colo Colo es de la U de Chile, pero ahora debe resolver qué ocurre con su pase o si puede llegar como jugador libre.

El futbolista no quiere quedarse en Barcelona ni ellos con el jugador. La única propuesta formal que tiene es de la U de Chile. Se resolvería todo si se va como jugador libre o si Barcelona cobra parte del pase”, refrendó, en diálogo con ADN Deportes, el periodista de Radio La Redonda y Mundo Deportivo Guayaquil, Schuberth Suing.

