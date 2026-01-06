¿Quién es el nuevo técnico del Chelsea que ha desatado una ola críticas de hinchas franceses? / Eurasia Sport Images

Luego que la semana pasada, el Chelsea anunció la salida de su entrenador, Enzo Maresca, los ingleses encontraron rápidamente a un sustituto, el cual fue anunciado este martes.

Se trata de Liam Rosenior, es un exfutbolista inglés de 41 años, que tuvo pasos por diversos clubes de Inglaterra, que tras su retiro se convirtió en técnico en el año 2022, siendo el Derby Country su primer club, donde fue el remplazo de Wayne Rooney tras su salida.

En julio de 2024, asumió al frente del Racing Estrasburgo de Francia y firmó un contrato por tres temporadas. En la primera de ellas, llevó al equipo a clasificarse para competiciones europeas por primera vez en diecinueve años.

El problema que ha generado críticas por parte de los hinchas del Estrasburgo, radica en que Liam Rosenior era su actual DT, y el Chelsea se lo arrebató gracias a que ambos clubes están afiliados, tal como afirman los hinchas franceses.

Chelsea y Estrasburgo están vinculados porque pertenecen al mismo grupo propietario, BlueCo. Esta empresa de holding compró Chelsea en 2022 y en 2023 adquirió la mayoría del club francés como parte de un modelo multi-club, que busca cooperación deportiva y desarrollo de jugadores, aunque ambos equipos mantienen gestión y estructuras independientes.

“El traspaso de Liam Rosenior supone otro paso humillante en la sumisión del Racing al Chelsea. Durante dos años y medio, junto con otros, hemos estado intentando dar la voz de alarma sobre esto”, comunicó la Federación de Aficionados de Estrasburgo.

Ajeno a toda esta polémica, Liam Rosenior tendrá su estreno en la banca de los “Blues” este miércoles 7 de enero, cuando visiten al Fulham por la fecha 21 de la Premier League.