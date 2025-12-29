“No quería para nada que llegara este día”: figura de uno de los equipos que evitó el descenso se despide del club / CRISTIAN SILVA/ AGENCIAUNO

Deportes La Serena tuvo una sufrida campaña 2025, donde logró a duras penas evitar el descenso a la Primera B.

Uno de los pilares de la campaña “granate” fue el volante uruguayo Sebastián Gallegos, que ascendió con el club en 2024 y se consolidó como figura en la actual temporada, acumulando 5 goles en 41 partidos.

Sin embargo, de cara a 2026, el contrato del mediocampista uruguayo de 33 años no fue renovado, tal como él mismo evidenció en sus redes sociales, donde se despidió de los hinchas.

“No es fácil este día, no quería para nada que llegara. Estoy muy agradecido con mis compañeros y con toda la gente hermosa por todo el cariño que me han dado día a día”, remarcó Sebastián Gallegos en su cuenta de Instagram.

“Siempre traté de dejar todo por el club y estoy feliz por eso, por dejarme ser parte de Deportes La Serena y estar un poquito en su hermosa historia. Ojalá nos volvamos a juntar, sea donde sea los voy a llevar en mi corazón”, concluyó el charrúa.

Así las cosas, Deportes La Serena comenzará a armar el plantel 2026 sin Sebastián Gallegos y con un cuerpo técnico que tendrá como debutante en Primera División al exvolante Felipe Gutiérrez.