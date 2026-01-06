Cuatro tarotistas chilenos lanzan impactante predicción para 2026: “Muertes que nos van a mover el piso”

No se pusieron de acuerdo. De hecho, ni siquiera estaban juntos.

Tres tarotistas chilenos se la jugaron con una supuesta predicción que dejó a todos en shock.

Durante una edición reciente del programa Plan Perfecto de Chilevisión, Vanessa Daroch, Álvaro Santi y Blanche adelantaron una situación que se podría presentar en 2026.

En simple, el trío coincidió en que este año estará marcado por tres muertes de famosos.

“Casi terminando el año, vienen tres fallecimientos de personas muy conocidas que nos van a mover el piso”, adelantó Daroch en la TV.

“De Chile tres personas, incluso más. Una nos va a sorprender porque no es tan ‘de edad’. Una va a ser una mujer”, añadió Blanche.

Santi, quien hace un par de meses hablaba del triunfo de José Antonio Kast en las elecciones, fue un poco más allá y habló de una cuarta persona afectada.

“Hay una mujer que probablemente tuvo un protagonismo, en algún momento. Está vinculada con el espectáculo, está vinculada con canales de televisión", dijo.

“Se va a lamentar mucho el fallecimiento de ella”, añadió mientras analizaba sus cartas con atención.

Latife Soto también adelantó muertes en 2026

Previamente, la guía espiritual Latife Soto también se había referido a posibles muertes durante los meses que están por venir.

“Yo anoté que este otro año una mujer involucrada en política va a fallecer”, soltó a finales de diciembre, mientras compartía una transmisión en vivo con el periodista José Antonio Neme.

“Va a haber un luto de otra mujer conocida, famosa, como de televisión“, sumó.

Por último describió: “Un varón mayor, también de televisión, puede partir. Esto yo no lo digo como que es un decreto“.

La retahíla de vaticinios generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. “¿Por qué no dicen los números del Kino o del Loto?“, cuestionó un usuario. “No creo en estos, solamente creo en Dios”, explicó otro.

“No dicen nada nuevo ni novedoso. Que manera de hablar tonteras”, criticó una tercera voz.