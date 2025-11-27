Lo dejó clarito: Conocido tarotista predice quién ganaría las Elecciones 2025 en Chile y anuncia “conflicto” futuro / Captura

Durante las últimas semanas, han sido varios los tarotistas y guías espirituales que se la han jugado con pronósticos para las Elecciones 2025 en Chile.

Un ejemplo fue Vanny Acosta, quien usó dos varitas doradas que, supuestamente, se mueven por sí solas para responder “sí” o “no”, y pronosticó que Jeannette Jara y José Antonio Kast pasarían a segunda vuelta.

Ahora, en la previa a la ansiada jornada democrática del próximo 14 de diciembre, el reconocido médium Álvaro Santi también lanzó su visión.

Durante una edición reciente del programa de Pedro Engel en TV+, el ex participante de Psíquicos están entre nosotros usó su cuaderno para trazar algunas rayas que mostrarían lo que se viene.

Pensó, analizó, movió el lapiz y resolvió con su psicografía. “Es un proceso de escritura automática, donde yo recibo una percepción, una intución y la transcribo. Posteriormente, la interpreto”, explicó.

Tras la conexión mostró la hoja con las iniciales de ambos candidatos a La Moneda. “Si ustedes se dan cuenta, las líneas de Jara están en un sentido descendente y la línea de Kast está en un sentido ascendente”, sostuvo.

“Por lo tanto, para mí, el próximo Presidente sería Kast y con esto yo mantengo lo que ya he visto (...) vengo hace bastante rato anunciándolo, creo que partí en agosto en este mismo programa”, siguió.

Un futuro conflicto en el horizonte

Posteriormente, Santi interpretó otro punto. “Hay acá una tensión muy grande que es esta figura que hice acá, esta especie de rayo que hice ahí y está flecha también desde Kast hacia Jara”, mostró.

“Es muy probable que exista un conflicto más (...) podemos esperar un conflicto más entre ellos dos. Es probable que algo diga, por ejemplo, Kast acerca de Jara”, fue una de sus conclusiones.

Acorde a su visión, ese último elemento podría debilitar aún más la figura de la candidata oficialista.

Revisa el programa a continuación: