“Es como una mujer embarazada”: Tarotista que adelantó triunfo de Kast se la juega con potente predicción para 2026

Paula González, la tarotista que se hizo conocida por su extensa participación en el matinal Buenos Días a Todos de TVN, reapareció esta semana para adelantar cómo se viene el año 2026 en Chile.

La experta en numerología estuvo invitada al programa Tu Día, donde lanzó sus predicciones y señaló que los próximos meses son una invitación para “tirarse a la piscina”.

La mujer, quien ya en su visita al programa durante 2024 adelantó el triunfo de José Antonio Kast, afirmó que existe la posibilidad de lograr todas las metas personales y que se aproximan meses de “equilibrio”, vinculados precisamente a su elección como presidente.

“Es un año de justicia, de equilibrio, de estabilidad, de normas, de poner orden (...) este año te pone un cinturón ajustado y te dice: ‘estas son las reglas que tienes, las tienes que seguir y si no lo haces hay consecuencias’”, detalló.

“¿Tiene relación con el ciclo político que estamos viviendo?“, quiso saber el conductor José Luis Repenning.

“Absolutamente”, respondió González. “Lo que vamos a vivir este año es la consecuencia de lo que hemos estado viviendo”, añadió.

Acorde a sus cálculos, el 2026 será una especie de inicio. “Este año es como una mujer embarazada que pare a un hijo. Es decir, hay todo un proceso que va a traer como consecuencia un nacimiento. Nunca nacer es fácil”, describió.

“El nacimiento de un nuevo sistema es que da inicio a un nuevo progreso”, sumó.