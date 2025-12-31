;

“Es como una mujer embarazada”: Tarotista que adelantó triunfo de Kast se la juega con potente predicción para 2026

La experta en numerología fue invitada a un matinal de TV y ahí adelantó lo que podría pasar en el nuevo año.

Javier Méndez

“Es como una mujer embarazada”: Tarotista que adelantó triunfo de Kast se la juega con potente predicción para 2026

Paula González, la tarotista que se hizo conocida por su extensa participación en el matinal Buenos Días a Todos de TVN, reapareció esta semana para adelantar cómo se viene el año 2026 en Chile.

La experta en numerología estuvo invitada al programa Tu Día, donde lanzó sus predicciones y señaló que los próximos meses son una invitación para “tirarse a la piscina”.

La mujer, quien ya en su visita al programa durante 2024 adelantó el triunfo de José Antonio Kast, afirmó que existe la posibilidad de lograr todas las metas personales y que se aproximan meses de “equilibrio”, vinculados precisamente a su elección como presidente.

Revisa también:

ADN

Es un año de justicia, de equilibrio, de estabilidad, de normas, de poner orden (...) este año te pone un cinturón ajustado y te dice: ‘estas son las reglas que tienes, las tienes que seguir y si no lo haces hay consecuencias’”, detalló.

“¿Tiene relación con el ciclo político que estamos viviendo?“, quiso saber el conductor José Luis Repenning.

“Absolutamente”, respondió González. “Lo que vamos a vivir este año es la consecuencia de lo que hemos estado viviendo”, añadió.

Acorde a sus cálculos, el 2026 será una especie de inicio. “Este año es como una mujer embarazada que pare a un hijo. Es decir, hay todo un proceso que va a traer como consecuencia un nacimiento. Nunca nacer es fácil”, describió.

“El nacimiento de un nuevo sistema es que da inicio a un nuevo progreso”, sumó.

Revisa el video a continuación:

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad