Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy jueves 28 de mayo en Santiago

Durante este jueves, continuarán las fiscalizaciones en las calles de la región Metropolitana por la restricción vehicular 2026.

Esta medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

La restricción vehicular se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, y busca disminuir la contaminación ambiental en Santiago.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy jueves 28 de mayo en Santiago?

Las autoridades detallaron que quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000).

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy jueves 28 de mayo:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 4 y 5 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1 .

. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 8, 9, 0 y 1 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 4 y 5 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1 .

. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1.