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Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy jueves 28 de mayo en Santiago

Revisa qué vehículos y motos no pueden transitar por la capital durante esta jornada.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Francisco Flores Seguel

Durante este jueves, continuarán las fiscalizaciones en las calles de la región Metropolitana por la restricción vehicular 2026.

Esta medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

La restricción vehicular se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, y busca disminuir la contaminación ambiental en Santiago.

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¿Qué vehículos no pueden circular hoy jueves 28 de mayo en Santiago?

Las autoridades detallaron que quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000).

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy jueves 28 de mayo:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 4 y 5.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 8, 9, 0 y 1.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 4 y 5.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1.

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