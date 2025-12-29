Latife Soto adelanta atentado contra conocido periodista chileno y tres muertes de famosos en 2026: esto dijo
“La gente está media agresiva y media loquita”, advirtió la guía espiritual y tarotista.
El domingo por la noche, la tarotista Latife Soto sacó sus cartas para adelantar lo que podría pasar a lo largo del 2026.
Acompañada del periodista de Mega, José Antonio Neme, la guía espiritual señaló que, a grandes rasgos, el año será positivo.
Eso sí, también precisó que existirán noticias que no serían demasiado positivas.
“Yo anoté que este otro año una mujer involucrada en política va a fallecer”, lanzó.
“Va a haber un luto de otra mujer conocida, famosa, como de televisión. A lo mejor tiene sus años, no sé, pero se ve como que también va a tener problemas y va a partir de este plano“, sumó.
Por último dijo: “Un varón mayor, también de televisión, puede partir. Esto yo no lo digo como que es un decreto, (pero) podría decir. Dice que hay alguien que no está bien de salud y se va a desarrollar algo muy rápido".
Eso sí, lo que más llamó la atención de sus palabras fue un supuesto ataque contra un comunicador chileno.
“Un periodista muy conocido en nuestro país va a tener un ataque tipo atentado o asalto. Tienen que cuidarse cuando anden haciendo las notas, porque la gente va a estar violenta”, añadió.
“Toda la gente que está reportando, cuídense, protéjanse, no expongan tanto. La gente está media agresiva y media loquita”, advirtió.
