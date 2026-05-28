Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de mayo, y quién transmite por TV? / RODRIGO ARANGUA

Hoy, jueves 28 de mayo, se cierra la disputa de la sexta y última fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en una de las competencias continentales.

¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 27 de mayo?

A contar de las 20:30 horas, Universidad Católica visitará a Boca Juniors en La Bombonera buscando los puntos que les permitan meterse en octavos de final.

El encuentro será transmisión de ADN Deportes y se podrá ver por TV en las señales de ESPN y la plataforma Disney+.